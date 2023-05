"La Cantina perfetta" di Chiara Giannotti

Chiara Giannotti presenta il libro "La cantina perfetta" domani alle 18 alla sala conferenze di Toscano Collezioni in via Genova 5. Dialoga con l’autrice Claudia Bizzarri delegato Onav della provincia di Grosseto. Al termine della presentazione seguirà un piccolo aperitivo in fabbrica. L’autrice, nata a Roma, ha lavorato alle Cantine vinicole in Toscana e nelle Marche di proprietà della sua famiglia da tre generazioni. La svolta arriva nel 2015 con la nascita di Vino.tv, una vera e propria Web Tv dedicata al mondo del vino. Ha collaborato come autrice e degustatrice per importanti testate e guide del settore vinicolo, tra le quali Doctorwine, è tra le wine expert dalla casa d’Aste Ansuini, una delle rare figure al femminile. Il libro E’ una vera e propria raccolta delle etichette più pregiate del panorama enoico mondiale, ricercate da appassionati e intenditori come oggetti di culto, quasi opere d’arte. Pagina dopo pagina, Chiara Giannotti passa in rassegna le bottiglie più iconiche, dal Tignanello di Marchesi Antinori al Dom Pérignon P3 Troisième Plénitude, dall’Opus One al Vega Sicilia Unico, che per la loro unicità, notorietà, personalità e identità territoriale compongono nell’ collettivo una vera e propria collezione di capolavori.