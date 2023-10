La Cantina inaugura il nuovo frantoio. Tecnologie all’avanguardia

Più ampio e più tecnologico. Il rinnovato frantoio della Cantina di Pitigliano sarà inaugurato domani alle 15.30 ma per ragioni pratiche è già entrato in funzione da un paio di giorni. Il frantoio (esistente dal 2009) è stato ripensato con un importante ambizioso progetto e l’obiettivo è quello di segnare un nuovo capitolo per la produzione dell’olio extravergine di oliva su tutto il territorio delle terre del tufo. Sono state incorporate tecnologie all’avanguardia, per un processo di produzione più efficiente, con tempi più brevi, una resa maggiore e una qualità superiore. "Quest’ampliamento del frantoio rispetto alla vecchia struttura inaugurata nel 2009 vuole essere una risposta alla domanda di un intero territorio – dice il presidente della Cantina, Moreno Felici –. Nei nostri terreni negli ultimi anni sono stati messi a dimora tanti olivi e un ampliamento importante al nostro impianto era necessario. Siamo convinti che anche l’olio, come tutti i nostri prodotti, debba puntare ad una qualità sempre superiore e per far questo è necessario offrire un sistema di lavorazione sempre più efficiente con i tempi giusti".

Le nuove attrezzature intervengono principalmente sulla raccoltascarico delle olive e sulla prima pulizia, mentre all’interno del frantoio vi è un nuovo frangitore e una gramola in più per un totale di sette, più una nuova centrifuga. Queste novità garantiranno l’aumento della produzione, vista la domanda crescente e il risparmio di risorse e tempo. "Nonostante l’annata corrente si preannunci come scarica viste le avversità climatiche – conclude Felici – sappiamo che sul territorio c’è bisogno di un’offerta importante per la lavorazione delle olive. Il frantoio della nostra Cantina vuole diventare il punto di riferimento per gli agricoltori, sia soci che non, un luogo in grado di lavorare bene una maggior quantità di olive, producendo oli qualitativamente più elevati e stando attenti alla sostenibilità".