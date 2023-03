La campagna è rosa Clarissa e Valentina dall’ufficio alla terra con tanto entusiasmo

I nuovi volti rosa dell’agricoltura maremmana hanno gli occhi, il sorriso e l’entusiasmo di Clarissa Pieraccini, 23 anni, laureata in economica e commercio e pronta per intraprendere la strada da commercialista prima di capire che voleva un’altra vita e Valentina Franci, 45 anni, wedding planner con la valigia sempre in mano decisa a sviluppare la sua professionalità tra i campi di lavanda di Follonica. Sono due delle dodici giovani donne "laureate" l’8 marzo al corso per imprenditore agricolo professionale di Coldiretti, abilitazione necessaria per poter dare veramente le ali ai loro progetti. Due storie di ritorno quelle di Clarissa e Valentina che hanno deciso di prendere in mano le redini dei terreni di famiglia e rilanciarli con progetti imprenditoriali ambiziosi, innovativi, sostenibili e connessi. Una laurea in economia e commercio conseguita a Ferrara, Clarissa Pieraccini ha deciso di cambiare bruscamente rotta. "Durante il tirocinio, dopo la laurea, ho capito che non era la vita che volevo. Non mi vedevo rinchiusa in un ufficio dalla mattina alla sera" racconta la giovane imprenditrice –. Inizialmente è stata dura accettarlo perché avevo investito tanto tempo e risorse per questo obiettivo: l’amore per la casa dei nonni, dove sono nata e cresciuta, la possibilità di vivere più liberamente e costruire un progetto imprenditoriale tutto mio sono state le spinte decisive. Sogno di trasformare la piccola azienda di famiglia in un’azienda agrituristica moderna, multifunzionale e autosufficiente dal punto di vista alimentare ed energetico. Ho già anche il nome: 1902. Il giorno in cui si sono sposati i miei nonni". L’azienda di Clarissa si trova a Poggio del Sasso, a Cinigiano. L’incendio devastante di questa estate però non l’ha fortunatamente interessata. "Ci concentreremo sulla produzione di ortaggi, olio ed miele che sono sempre stati i prodotti di autosostentamento della mia famiglia e sul cerealicolo: abbiamo partecipato al piano integrato di filiera della Loacker piantumando 4 ettari di noccioline".

Valentina Franci, professione wedding planner, un master in marketing turistico alla Bocconi di Milano, è stata catapultata per necessità e senza alcuna esperienza, durante il lockdown, nel 2020, nei terreni di famiglia di Follonica. "I miei genitori, che hanno sempre mandato avanti l’azienda che ha sempre avuto un carattere molto famigliare, erano costretti a restare a casa. Guardavo i tutorial per imparare a potare gli alberi da frutto o seminare le patate. E’ stata durissima all’inizio ed in parte lo è ancora – racconta Valentina – Ma quell’esperienza mi ha permesso di rinnamorarmi della mia terra e di aprirmi ad una nuova prospettiva. Ora voglio che diventi un’attività economica a tutti gli effetti. Organizzerò delle wedding experience nei campi di lavanda: eventi ed aperitivi con degustazione per matrimoni ed altri momenti conviviali. Voglio unire la professione che amo, la wedding planner, all’agricoltura".