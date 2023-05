La breve vita di Bettina Loli da Castell’Azzara

I miracoli suscitano sempre lo scetticismo di molti e la venerazione di alcuni. Ma alcune storie esercitano grande fascino nei secoli. Come quella di Elisabetta Loli. Nata 300 anni fa a Castell’Azzara, a soli 12 anni perde l’uso delle gambe e delle mani ed è costretta a trascorrere le giornate su una sedia o a letto. Dopo la morte, il 26 maggio del 1744, il medico del paese, Vincenzo Sebbastiani, effettua l’autopsia del corpo e nella relazione scrive di aver osservato nel cuore una cosa prodigiosa: "5 ferite in diverse forme e tutte stillanti sangue come se proprio allora fossero state fatte". Da quel momento la Chiesa esalta le virtù della giovane e lo spirito di cristiana sopportazione che l’ha animata nella sofferenza. Grazie anche all’opera di divulgazione dei frati del convento della Santissima Trinità della Selva, Bettina inizia ad essere venerata, ma soprattutto dal 1745 le vengono attribuiti alcuni miracoli a fedeli del luogo, documentati nel dettaglio. Le reliquie della Beata Bettina, conservate nella chiesa di Castell’Azzara, sono ancora oggi oggetto di preghiera e di rispetto. Che è la cosa più importante per una giovane fanciulla sfortunata e strappata prematuramente alla vita.

Rossano Marzocchi