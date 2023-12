"La bonifica spetta al Comune"

"Spetta al Comune intervenire e bonificare una situazione, favorita da scelte urbanistiche inadeguate come il tombamento del Beveraggio che hanno generato reati accertati, ma di non facile individuazione dei responsabili". Lo scrive il gip Mezzaluna nell’ordinanza di archiviazione del sul procedimento contro ignoti promosso nello sorso anno dalla Procura a seguito di un esposto presentato da una cittadina sulle condizioni inaccettabili del fosso Beveraggio. Esposto apertamente sostenuto dall’associazione nazionale "Forum Ambientalista". "Le parole del Gip ci danno un’indicazione importante per il futuro - inizia Roberto Barocci, leader del Forum Ambientalista - poiché secondo il giudice permangono i reati accertati e le condizioni illegali in cui si trova il fosso Beveraggio, trasformato negli anni in una pericolosa fogna a cielo aperto in città. Poichè è indecente che l’Amministrazione comunale mantenga una fogna a cielo aperto accanto ad abitazioni civili chiameremo tale Amministrazione a dare conto delle sue scelte, consapevoli che sono possibili diverse soluzioni tecniche capaci di correggere le scelte urbanistiche sbagliate del recente passato". Secondo Barocci "premesso che a Grosseto chiunque abbia acquistato un’abitazione di nuova costruzione sa che ha dovuto pagare i non pochi oneri di urbanizzazione, introdotti dal 1977 con la legge Bucalossi andrebbe presentata una interrogazione alla Giunta: negli ultimi venti anni a quanto ammontano gli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune di Grosseto e quanti di essi sono stati investiti come prevede la legge per realizzare le opere di urbanizzazione primaria?".