La biblioteca comunale regala libri ai ragazzi delle scuole

Più libri a scuola, più testi a disposizione degli alunni. È questo il fine ultimo di un progetto nato a Roccastrada e volto alla realizzazione di piccole biblioteche all’interno di ogni plesso scolastico del territorio. L’idea è stata messa in campo dall’Amministrazione comunale e da CoeSo Sds Grosseto in accordo con l’Istituto comprensivo, con lo scopo di regalare agli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, una serie di libri su temi scelti in collaborazione con le insegnanti. "Riteniamo che sia una buona iniziativa – commenta Emiliano Rabazzi, assessore del Comune di Roccastrada – perché realizzata in sinergia con la scuola sulla base del piano formativo". Si è concretizzata nell’ultima parte dello scorso anno la consegna dei primi 500 libri per un valore complessivo di oltre tremila euro, che la biblioteca comunale ha acquistato sulla base dei suggerimenti e dei piani didattici proposti dalle docenti. "Avevamo a disposizione delle risorse finalizzate all’acquisto di libri ed abbiamo deciso di destinarle ai giovani studenti del nostro territorio – prosegue Rabazzi –. Approfitto per ringraziare il responsabile della biblioteca comunale Riccardo Toticchi per la collaborazione attiva nello sviluppo e concretizzazione di questo progetto".

"Ringrazio l’Aministrazione comunale – dice il dirigente scolastico Cristiano Lena – a nome dell’Istituto comprensivo".