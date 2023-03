La Beat Generation oggi all’Abbriccico

L’ultimo appuntamento della rassegna "Poesie nel tramonto", a partire dalle 17 è per oggi al Centro l’Abbriccico di via Lazzeretti 10. La poesia nel tramonto ideata dall’associazione Culturale Polis 2001 di Francesco Tarsi in collaborazione con Emozion-Arti, vede in questo ultimo incontro la lettura della cosiddetta "Poesia di strada". Come scrisse Lawrence Ferlinghetti in un saggio pubblicato sulla "Chicago Review" nel 1958, la nuova poesia poteva essere chiamata "poesia di strada", in quanto mirava a riportare la poesia nella strada, dove era una volta, fuori dalle facoltà e, soprattutto, fuori dalla pagina stampata. La parola stampata, infatti, aveva reso la poesia silenziosa, mentre la poesia doveva essere una poesia parlata, un messaggio orale. "Praticare parole poetiche può significare, quindi, saper fare sogni redentivi. Se la poesia è una cura, non ci sarà narrazione catastrofica, né tragedia umana, a spegnere la nostra Anima. Spazio dunque ad una serie di letture di autori eccellenti di quella letteratura. Questa e la volta di Silvia Plath, Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti. I poeti della cosiddetta Beat Generation Gli scrittori saranno "letti" da Michela Azzolini e dal professore David La Mantia (nella foto).