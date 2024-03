La battaglia contro stereotipi e credenze

La donna è sempre stata associata ad una serie di stereotipi: una donna non è completa senza figli, la donna o è bella o è intelligente, chi dice donna dice danno… esempi che possono rappresentare limiti e compromettere l’autostima, ma soprattutto pericolosi in quanto hanno assunto un ruolo negativo nei recenti avvenimenti di cronache. Troppe violenze negli ultimi anni: fisica, psicologica, sociale, per non parlare di molestie e stalking spesso esercitati da ex partner che non accettano la fine della relazione. Atti estremi che in alcuni casi portano l’uomo a compiere un omicidio come nel caso di Giulia Cecchettin, azioni che hanno come causa la gelosia, il sospetto, la paranoia, la tendenza al controllo, una poca autostima e una bassa educazione. Molte sono le associazioni che offrono assistenza a donne in difficoltà nel nostro territorio: il centro Olympia de Gouges, Centro Donna, Non una di meno e il Codice Rosa. Centri antiviolenza dove è possibile ottenere informazioni, partecipare a gruppi di sostegno e auto-aiuto, fruire di servizi di orientamento al lavoro e assistenza legale nell’obbligo di far rispettare le norme in vigore come l’articolo 3 della Costituzione, il primo diritto della Dichiarazione diritti umani del 1948; con il fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime è stata emanata la legge 19 luglio 2019, numero 69.