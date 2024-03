L’8 Marzo vuol dire prevenzione

L’8 marzo a Follonica vuol dire anche prevenzione del tumore della mammella. In occasione della Giornata internazionale della donna è stato organizzato l’incontro dal titolo "Breast Unit" che si svolgerà alle 17 nella sala Tirreno di via Bicocchi 53. L’evento, organizzato per delineare un percorso diagnostico e terapeutico del tumore, è patrocinato dal Comune di Follonica e vede la collaborazione del Servizio Sanitario della Toscana. L’incontro prenderà il via alle 17 con i saluti del sindaco Andrea Benini, della consigliera regionale Donatella Spadi e del dottor Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero. Alle 17.30 prenderanno il via gli interventi moderati dalle dottoresse Alessandra Buonavia e Maria Grazia Pieraccini.