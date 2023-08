Klea Hoxha conquista il titolo di ‘Miss Sorriso’

Ha bruciato la bellezza di altre ventiquattro concorrenti la splendida Klea Hoxha, studentessa, che per una serata fuori dai canoni tradizionali dell’estate gavorranese, ha affascinato un gran pubblico, che affollava la piazza centrale del capoluogo, conquistando la fascia di "Miss Sorriso 2023".

La serata gavorranese ha visto la locale associazione Proloco mettere in cantiere questo appuntamento che ha ottenuto un successo incredibile di spettatori, in gran parte turisti ma anche tanti residenti, saliti fin quassù per applaudire "Miss Sorriso Toscana" insieme a Chiara Helg eletta "Miss Miluna".

A cingere con la fascia di miss la protagonista assoluta di questo meeting di bellezze è stato la sindaca Stefania Ulivieri insieme al presidente della Proloco Stefano Santini.