Jazz Night saluta con Umberto Fiorentino e Fabio Zeppetella

Domani alle 21,45 a concludere la stagione degli appuntamenti Jazz del Circolo Arci Khorakhanè curati da Fabrizio Biscontri saranno i due chitarristi Umberto Fiorentino e Fabio Zeppetella. La formula del duo trova ampio riscontro nella storia della chitarra, le caratteristiche stesse dello strumento, che lo rendono al contempo armonico, ritmico e melodico, gli consentono una funzione da ‘piccola orchestra’ mobile e autonoma. Umberto Fiorentino e Fabio Zeppetella, non limitandosi ad alternarsi nella duplice veste di solista e accompagnatore, ricercano una fusione tra interplay e contrappunto. I temi, gli assoli, la tessitura armonica, l’improvvisazione pura sono spesso frammentati e distribuiti in modo estemporaneo, con l’obiettivo di mantenere distinta e chiara la voce di ciascuno dei due musicisti pur cercando momenti in cui le due chitarre suonano come un solo strumento. Supporter dell’evento saranno anche Power Sound Studio (Rosella), Wooden Guitar Picks Wgp e anche Maurizio Beltrami di Fattoria Mendoza che nel pomeriggio prima del concerto dalle 17.30 alle 21.30 allestirà una esposizione di pedali per chitarra e basso.