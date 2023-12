"Jack e il fagiolo magico" sul palco

"Jack e il fagiolo magico", al teatro Fonderia di Follonica arriva lo spettacolo per grandi e piccini.

Domani alle 17 il lavoro della compagnia "La Luna nel Letto", che fa parte della rassegna "Famiglie a teatro", farà tappa al teatro fonderia Leopolda di Follonica. Lo spettacolo è ideato da Maria Pascale per la regia di Michelangelo Campanale, per una rassegna pensata per un pubblico più giovane e curata dalla compagnia residente Zaches Teatro.

La rappresentazione, ispirata a una fiaba della tradizione orale inglese e riproposta con un raffinato teatro dei burattini, divertirà il pubblico dei piccolissimi, con un’età consigliata tra i tre e gli otto anni, ma anche i più grandi grazie al gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato sulla scena è uno spettacolo fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell’animo umano. Continua anche il progetto "Domeniche a teatro", in collaborazione con Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi. Anche quest’anno le famiglie potranno arrivare già alle 15 per partecipare a una serie di attività.