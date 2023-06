ItalianAttori e Team La Farfalla si sfidano a Grosseto, Renzo Ulivieri e Massimiliano Allegri alla partita di beneficenza

Appuntamento con la solidarietà a Grosseto. Oggi l’associazione La Farfalla con il patrocinio della Polizia di Stato e la fattiva collaborazione del questore Antonio Mannoni ha organizzato una giornata dedicata alla beneficenza che si concluderà la sera con una partita di calcio, allo stadio "Zecchini", tra le squadre di calcio ItalianAttori e Team La Farfalla. Molti i protagonisti, tra cui Renzo Ulivieri, Massimiliano Allegri (nella foto), Angelo Peruzzi, Gianluca Presicci, Michele Padovano e Alessandro Sersanti. Inoltre hanno assicurato la partecipazione gli attori Edoardo Leo, Paolo Sassanelli, Daniele Pecci, Enzo de Caro, Pietro Masotti e Paolo Romano. Tutti insieme per solidarietà: i proventi andranno a La Farfalla, l’associazione che vuole terminare l’arredamento esterno della struttura che gestirà Villa Elena Maria in viale Cimabue. Ci sarà anche il camper "Azzurro" che verrà utilizzato per illustrare l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione alla Polizia, come l’etilometro, il precursore e l’autovelox. Le due auto storiche, che rappresentano un pezzo importante della storia della Polizia che ha viaggiato sulle strade italiane, impreziosiranno l’evento. La giornata inizierà alle 16.30 con l’inizio torneo di calcio femminile Under 15 Grosseto con 2 squadre. Alle 17.30 inizierà il torneo di calcio giovanile con i Giovani Calciatori, La Boracifera, Nuova Grosseto, Roselle, Virtus Maremma, Folgav, Academy Maremma, Grosseto, Pro Soccer, Invicta Sauro. Alle 19.15 esibizioni Gruppo di Ballo Odissea 2001 e alle 20 inizio del match tra "ItalianAttori" contro "Team La Farfalla". La serata sarà allietata dalle imitazioni e interventi di Andy Belotti. I tagliandi sono già in distribuzione al costo di 5 euro.