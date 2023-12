Italia Viva, è Renzo Rossi il presidente della zona amiatina

Il presidente amiatino di Italia Viva è Renzo Rossi. Cinquantanove anni, Rossi è stato eletto al seguito del congresso amiatino. Figura politica con esperienza, il neo presidente del partito di Renzi, assessore ad ambiente, attività produttive e cultura del comune di Castel del Piano, è stato eletto per acclamazione. Rossi rappresenterà quindi il partito per i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Santa Fiora, Castell’Azzara, Roccalbegna, Semproniano, Cinigiano, Scansano, Civitella Paganico. Per Rossi la zona amiatina ha tante questioni da risolvere, Italia Viva si impegnerà affinché alcuni nodi vengano sciolti. "Ringrazio gli iscritti che mi hanno voluto affidare quuesto compito – ha dichiarato Rossi –. L’Amiata ha grandi potenzialità e numerosi problemi irrisolti. L’impegno mio e di Italia Viva è quello di affrontare le criticità con spirito costruttivo e dare risposte ai cittadini di questo vasto territorio, dialogando con tutti i soggetti che condividono questi obiettivi".