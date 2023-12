Italia Viva. Ceccarelli presidente

Luca Ceccarelli è il presidente della zona grossetana di Italia Viva. Eletto per acclamazione durante il congresso, Ceccarelli (49 anni) rappresenterà quindi il partito per i Comuni di Grosseto, Magliano, Campagnatico e Roccastrada. "Ringrazio gli iscritti per la fiducia che hanno riposto in me – ha dichiarato Ceccarelli . Il presidente del Capoluogo ha una grande responsabilità, perché la città di Grosseto vive una fase delicata e complessa, nella quale l’attenzione verso i problemi e le necessità che i cittadini evidenziano quotidianamente deve essere massima. La presenza di Valerio Pizzuti in Consiglio comunale è preziosa e il rapporto sarà di stretta collaborazione. Anche i Comuni che fanno parte della zona meritano di essere seguiti con grande impegno".