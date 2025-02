"Itaca, il ritorno" nel weekend

Al Cinema Teatro Amiatino arriva "Itaca, il ritorno", regia di Uberto Pasolini, con con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Tom Rhys Harries, Charlie Plummer e Marwan Kenzari. Il primo spettacolo sarà domani, alle 21.15, poi le proiezioni proseguiranno sabato alle 17, domenica alle 17 e alle 21.15 e lunedì alle 17. Ulisse torna ad Itaca e trova una situazione in bilico: la residenza del re è circondata dai proci che vorrebbero sposare la regina per impossessarsi del trono, e Penelope prende tempo tessendo di giorno una tela che di notte disfa. Suo figlio Telemaco, convinto che il padre non tornerà ad Itaca e che abbia altrove un’altra donna e un’altra famiglia, vorrebbe che la madre scegliesse un pretendente e ponesse fine all’assedio dei proci. Ma Penelope è devota al marito, anche se le attenzioni di Antinoo, l’unico pretendente che sembra davvero innamorato di lei, non le sono del tutto indifferenti.