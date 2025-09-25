Istituto Giannetti. Corsi tradizionali e la novità ’jazz’

Fino a domani sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’Istituto musicale comunale ’Palmiero Giannetti’ di Grosseto, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura. L’offerta formativa dell’anno scolastico 2025-2026 si presenta ricca e articolata, con proposte che spaziano dai corsi pre-accademici al dipartimento jazz e moderno, fino alle attività dedicate ai più piccoli, alla musicoterapia e al coro Vocelibera. Tra le novità spicca ’La storia del jazz come non l’avete mai sentita’, un percorso innovativo e coinvolgente che arricchisce ulteriormente il programma.

"L’Istituto ’Giannetti’ – sottolinea il direttore, Antonio Di Cristofano – è una realtà in costante crescita, che ogni anno amplia la propria offerta per venire incontro alle esigenze degli studenti e della città. Crediamo fortemente che la musica sia un linguaggio universale capace di formare, educare e trasmettere valori, ed è con questo spirito che invitiamo tutti a scoprire i nostri corsi".

Sulla stessa linea il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari. "L’Istituto musicale – dice – rappresenta uno dei fiori all’occhiello della Fondazione. È una scuola che unisce professionalità e passione, offrendo ai giovani e agli adulti del nostro territorio un’occasione unica di crescita culturale. Ringrazio i docenti e tutto lo staff per il lavoro quotidiano e invito la città a partecipare con entusiasmo a questa nuova stagione musicale".

Le iscrizioni potranno essere effettuate non solo recandosi in segreteria negli orari di apertura – il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il martedì dalle 15 alle 18.30, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 – ma anche online attraverso il sito ufficiale www.istitutomusicalegiannetti.it, dove è disponibile un pratico sistema di registrazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Istituto telefonando al numero 0564 453128.