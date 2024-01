"Istia, paese abbandonato. Il Comune non fa niente"

"Scrivo questa lettera per segnalare lo stato di abbandono della frazione di Istia d’Ombrone". Inizia così Hassan Anis, residente della frazione, che già qualche anno fa denunciò lo stato di abbandono di Istia. "Trasmisi già una lettera con analogo oggetto all’allora assessore competente, accompagnandola in certi casi da suggerimenti e soluzioni pratiche – aggiunge – spinto dal senso di pubblica utilità e finanche dall’impegno civico esercitato ai tempi della Circoscrizione. Non ottenni risposta al massimo un sopralluogo del vigile". Hassan aggiunge: "L’Amministrazione comunale che si insediò nel 2016, in diretta continuità con quella attuale, trovò le risorse per la pavimentazione del centro storico già disponibili, e impiegò circa nove mesi – dice – per assegnare i lavori con una gara e portarli a termine. In seno a quest’opera, sono incompiuti da sette anni alcuni interventi al muro di piazza Cavallotti, dove è rimasta una lunga transennatura, e questo nonostante si parli solo di stuccare e sistemare i mattoni, e infine assicurare l’altezza minima della protezione, con una ringhiera o una fila di vasi. Il manto stradale in alcuni tratti è dissestato. Con la speranza di un cambiamento confermo non solo il ‘disastro’, non trovo altre parole del centro Canottaggio ma, con tristezza, lo stato di abbandono di Istia d’Ombrone".