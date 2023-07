Issata la "Bandiera Blu" per il ventiquattresimo anno consecutivo

La bandiera blu, Il riconoscimento viene assegnato dalla Foundation for Environmental a livello nazionale, torna a sventolare per il 24esimo anno consecutivo sul mare del golfo di Follonica. Quest’anno il corte è stato accompagnato dalla filarmonica "Giacomo Puccini" città di Follonica. La Bandiere Blu viene assegnata alle migliori spiagge e zone di mare che si prendono cura dell’ambiente marino e urbano circostante e che si distinguono per l’eccellenza ambientale. Alla base della selezione ci sono quindi la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, l’attenzione per la raccolta differenziata, l’arredo urbano, le iniziative legate all’educazione ambientale e le attività di pesca professionale. A issare il vessillo sono stati il sindaco Benini, accompagnato dal vicesindaco Pecorini e dagli assessori Francesco Ciompi e Mirjam Giorgieri, insieme al comandante Benedetto Strignano della Guardia Costiera di Follonica.