Isola del Giglio, parte il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati

Parte il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati per i residenti in località Porto a Isola del Giglio. I residenti nelle vie circostanti l’area portuale (via del Castello, via Cavero, via Mazzini, via Giotto, via di Valle San Giorgio, via Trento, via delle Cote, via Fiume, via Cadorna, via Piave, via De Revel, via Umberto I°, via Diaz, via Zara, via Saraceno, via delle Cannelle, piazza Giuseppe Rum, via Provinciale, via Canonica, via dell’Asilo, via Oreglia) dovranno conferire i propri rifiuti indifferenziati di fronte la propria abitazione dalle 6 alle 11 del mattino. La raccolta porta a porta del solo rifiuto indifferenziato proseguirà sino al 30 settembre.

Il Comune, in accordo con il gestore Sei Toscana, ha deciso di rimuovere i cassonetti stradali dell’indifferenziato per evitare l’emissione di possibili cattivi odori. "Abbiamo scelto di continuare questo particolare servizio di raccolta per rendere sempre più accogliente la nostra isola – dice il sindaco Sergio Ortelli –. Nella zona di Giglio Porto rimarranno comunque le postazioni per la raccolta differenziata, segno tangibile dell’attenzione che il Comune, e i suoi cittadini, hanno nei confronti del proprio splendido territorio".