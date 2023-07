"Ippodromo senza luce Problema dei privati"

In riferimento all’illuminazione elettrica all’Ippodromo dei Pini che è mancata improvvisamente alla quarta corsa della riunione di mercoledì, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, precisa che "non si è trattato di guasti sugli impianti di competenza dell’azienda elettrica, che risultano regolarmente funzionanti, bensì di un probabile problema su impianti privati di altri clienti che hanno fatto scattare le protezioni sulla linea di media tensione denominata ‘Capannino’, che fornisce alimentazione elettrica anche all’Ippodromo". E-Distribuzione ha già fornito tutte le informazioni tecniche del caso ai soggetti coinvolti e rimane a disposizione per ogni approfondimento. L’azienda ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.