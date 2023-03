"Ipazia", se la prevenzione è argine alla violenza

Evento intermedio del progetto nazionale "Ipazia Ccm 2021 - Strategie di prevenzione della violenza sulle donne e sui minori". "Il contrasto alla violenza su donne e minori è una battaglia che è ben presente nell’agenda della Regione – ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani – Le violenze da un lato vanno prevenute, dall’altro è importantissimo poter disporre di una rete e di professionisti che aiutino le vittime di abusi e che contemporaneamente consenta di intervenire sugli autori delle violenze. Per farlo è importante investire anche nella formazione. Le intese siglate e i corsi avviati, raccontati nell’evento di oggi, costituiscono la giusta rotta su cui muoversi". Il progetto "#Ipazia Ccm2021", coordinato da Vittoria Doretti, direttrice area dipartimentale promozione ed etica della salute della sud est e responsabile della rete regionale Codice Rosa, è finanziato dal Ministero della Salute, nell’ambito della linea 4 del Programma Ccm 2021 (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie), nasce con l’obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza e supporto a donne e minori vittime di violenza, attraverso la formazione di operatrici e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria. "Nel cammino che stiamo percorrendo dall’inizio di questo nuovo impegno contro la violenza e che conduciamo insieme agli altri partner, quello di oggi rappresenta un approdo. Un momento su cui riflettere su quanto fatto finora, un’occasione di confronto tra gli addetti ai lavori ma soprattutto di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine, un’apertura all’esterno per far conoscere i passi fatti nell’ambito di Ipazia – dice Vittoria Doretti – Oggi diamo testimonianza dei risultati delle sinergie create con le altre aziende sanitarie, enti e istituzioni regionali, nazionali e internazionali, che vanno a rafforzare quelle già in essere nella rete di Codice Rosa con i centri antiviolenza e delle associazioni".