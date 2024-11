"Io mi racconto" alla Chelliana

Prenderà il via domani alle 17 nell’aula magna della biblioteca "Chelliana" in via Mazzini a Grosseto, la rassegna "Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari"", promossa dalla Rete Grobac in collaborazione con la Fondazione archivio diaristico nazionale. L’incontro vede la presenza di Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, e la presentazione del libro "Gnanca na busia. Il romanzo di una vita scritta sul lenzuolo" di Clelia Marchi. Introducono Ilaria Cansella, direttrice Isgrec, e Roberta Pieraccioli, direttrice della Biblioteca comunale "Badii" di Massa Marittima; sono previsti i saluti di Emiliano Rabazzi, presidente Rete Grobac, e Anna Bonelli, direttrice della "Chelliana".

"Si tratta di un nuovo, ricco, calendario di eventi, che si svilupperà fino a maggio – spiega Rabazzi – in molte biblioteche della nostra provincia. Il progetto coinvolgerà anche alcune scuole che potranno lavorare sui temi scelti".

"Il Comune di Massa Marittima – commenta la sindaca Irene Marconi – ha fortemente sostenuto questo progetto attraverso il coinvolgimento attivo della sua biblioteca comunale nella definizione del calendario degli eventi. La nostra amministrazione è sempre più orientata a rafforzare queste sinergie per promuovere la lettura".