Invicta, passo falso contro la Norcineria

Passo falso nella corsa salvezza per l’Invicta maschile di serie C. I giovani allenati da Enrico Ferrari, ma sostituito da Sonia Feltri, hanno ceduto 3-1 sul campo della Norcineria Toscana Foiano val di Chiana nel secondo incontro dei playout salvezza. I grossetani, impegnati in Val di Chiana, hanno ceduto 25-21, 25-15, 202-5, 25-22 dovendo pagare lo scotto di assenze pesanti. Il tecnico Sonia Feltri infatti ha dovuto rinunciare all’alzatore Ferrari, "prestato" alla serie B per impossibilità di schierare i due palleggiatori. E senza anche Lazzeretti, anch’esso convocato in serie B, la formazione grossetana ha fatto quello che poteva spostando il libero Cognata in regia, e opposto Cericola in sostituzione di Massetti rimasto a Grosseto per l’influenza. Sotto di due set a zero l’allenatrice grossetana ha provato a cambiare ancora facendo giocare Vannucci da schiacciatore di banda nel ruolo di opposto, inserendo Carmelita. La soluzione è stata quella giusta, visto che i giovani maremmani sono riusciti a prendersi il terzo set, rientrando in partita. E anche nel quarto set l’Invicta era partita nel modo giusto, con il giusto approccio e con ritmo, prima pero di venire superata nel finale.

A metà set infatti l’Invicta ha avuto un calo, fisico e mentale, e il team di casa ne ha approfittato per mettere la freccia ed andarsi a prendere anche il quarto set. Il team di Sonia Feltri ha provato a fare quello che poteva per restare in partita, ma ha speso tanto e non ha avuto le forze per recuperare lo svantaggio accumulato. Una sconfitta che non pregiudica il cammino dei maremmani verso la salvezza. In classifica l’Invicta rimane ferma alla settima posizione in compagnia di Sales Volley Firenze, con tredici punti. La classifica: Pallavolo Cascina 31, Migliarino Volley 29, Polisportiva Remo Masi 25, Jolly Volley Fucecchio 23, Tesi Volley Arezzo 18, Sales Volley Firenze 13, Invicta 13, Norcineneria Toscana 12, Ies Tomei Livorno 10, Emma Villas La Bulletta 8.