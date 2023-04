Investita in via Senegal Ferita donna di 21 anni

Forse la distrazione. Forse la troppa velocità. Fatto sta che a Grosseto per i pedoni è una stagione da dimenticare. L’ennesimo incidente con investimento è avvenuto ieri pomeriggio: una ragazza di 21 anni è stata trasferita in ospedale dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. La giovane è rimasta coinvolta nell’incidente in via Senegal a Grosseto. La donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasferita all’ospedale Misericordia in codice 2. È stata ricoverata ma non è in pericolo di vita. Per lei probabilmente qualche frattura legata alla botta e alla successiva caduta. Sul posto anche l’automedica di Grosseto e la Polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. Incidente anche nella zona di via Aurelia Nord, proprio allo svincolo. Un uomo, mentre era alla guida del suo mezzo, è stato urtato lateralmente da un altro furgone che usciva da un magazzino. Immediati i soccorsi, ma non ci sono stati feriti.