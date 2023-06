Investita in via Litoranea Grave un’anziana

Una donna di 79 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa dopo l’incidente in cui è stata investita ieri mattina. La donna si trovava in via Litoranea a Follonica, all’altezza dei "Palazzi Rossi", all’angolo con via Paganini, quando è stata colpita da un’auto ed è caduta a terra. Sembra che l’autista dell’auto non si sia accorto della donna sulla strada per colpa del sole come ha dichiaro, sconvolto, agli agenti della Polizia municipale poco dopo averla investita. Sul posto sono intervenuti gli operatori della medicina d’emergenza che hanno soccorso la donna. Dopo è stata trasferita all’ospedale di Pisa con l’elicottero Pegaso. Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Roccastrada. Per la donna diverse fratture a traumi agli arti. Ecco il perchè del trasferimento all’ospedale di Pisa.