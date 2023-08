Grosseto, nasce il portale che collega l’Amministrazione comunale con le imprese

Grosseto, 16 agosto 2023 - Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Promo P.A. Fondazione, ha avviato un progetto di potenziamento dei servizi a supporto delle imprese interessate a investire sul territorio grossetano. Il progetto, denominato Invest in Grosseto, prevede la ristrutturazione delle attività di attrazione, accompagnamento e assistenza alle imprese, oltre che la ridefinizione di un’offerta territoriale attrattiva. Invest in Grosseto intende valorizzare gli elementi di maggiore competitività del territorio e consolidare il dialogo tra imprese e la pubblica amministrazione, agevolando il confronto con gli uffici comunali che nel corso del tempo hanno maturato valide competenze in materia di programmazione e sostegno alle attività economiche. Il progetto prevede la realizzazione di un portale dedicato (www.investingrosseto) nel quale sarà veicolata l’offerta materiale e immateriale del territorio e nel quale sarà messa in evidenza anche l’offerta di aree a destinazione produttiva e /o commerciale. Nel portale si intende infatti dare spazio agli operatori pubblici e privati che detengono terreni, capannoni o edifici potenzialmente di interesse per eventuali investimenti e che possono arricchire l’offerta territoriale. Il portale è stato lanciato oggi, a seguito di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato le associazioni di rappresentanza del territorio, contattate in precedenza attraverso incontri dedicati, al fine di raccogliere input, proposte e suggerimenti. Il portale infatti, nella sua funzione di “vetrina” delle opportunità del territorio, sarà una piattaforma aperta anche agli stakeholder territoriali, per veicolare progetti di investimenti e mettere in evidenza i punti di forza del territorio dal punto di vista della presenza imprenditoriale. “Invest in Grosseto vuole essere una vetrina per il nostro territorio, una contenitore di notizie e di curiosità in grado di focalizzare al meglio le caratteristiche della zona – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Bruno Ceccherini - Siamo alla vigilia dell’adozione del piano strutturale, poi partiremo con l’avvio del procedimento del piano operativo. Azioni queste di promozione del territorio che testimoniano che stiamo andando nella direzione giusta per rendere Grosseto un territorio ambito in cui fare impresa. Anche in questo caso, gli incontri con le associazioni territoriali coinvolte si sono dimostrate essere uno strumento vincente. Consolidare e rafforzare la concertazione con le associazioni di categoria è un focus di questa Amministrazione per conoscere e, di conseguenza rispondere, alle esigenze della collettività e dei nostri imprenditori”. Soddisfatta anche Annalisa Giachi, responsabile ricerche Promo P.A. che commenta: “ Il nuovo servizio vuole essere un punto di riferimento per gli imprenditori che intendono rapportarsi con l’Amministrazione. Oggi, con il lancio del portale, festeggiamo un punto di arrivo importante per noi, parte di un percorso su cui Fondazione ha lavorato da tempo, andando a costruire un piano strategico, un modello con una visione di ampio respiro e aperto al confronto con i cittadini”.