Invest in Grosseto: Servizi a supporto delle imprese a Grosseto

Il Comune di Grosseto, in collaborazione con Promo P.A. Fondazione, ha avviato un progetto di potenziamento dei servizi a supporto delle imprese interessate a investire sul territorio grossetano " Il progetto Invest in Grosseto – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – prevede la ristrutturazione delle attività di attrazione, accompagnamento e assistenza alle imprese, oltre che la ridefinizione di un’offerta territoriale attrattiva. Invest in Grosseto intende valorizzare gli elementi di maggiore competitività del territorio e consolidare il dialogo tra imprese e la pubblica amministrazione, agevolando il confronto con gli uffici comunali che nel corso del tempo hanno maturato valide competenze in materia di programmazione e sostegno alle attività economiche". " Il progetto – dice Annalisa Giachi, responsabile ricerche della fondazione – prevede la realizzazione di un portale dedicato, www.investingrosseto.it, nel quale sarà veicolata l’offerta materiale e immateriale del territorio nel quale sarà messa in evidenza anche l’offerta di aree a disposizione produttiva e commerciale. Nel portale si intende infatti dare spazio agli operatori pubblici e privati che detengono terreni, capannoni o edifici potenzialmente di interesse per eventuali investimenti e che possono arricchire l’offerta territoriale". Il lancio del portale è frutto di una collaborazione con le varie associazioni del territorio che hanno contribuito proponendo le loro idee e le loro proposte.

