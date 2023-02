Invaso a Cernaia, il bando c’è Gara anche per l’impianto irriguo

E’ più vicina la realizzazione del primo invaso pensato e progettato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. E’ infatti in corso, fino al 9 marzo, la gara d’appalto per l’invaso all’interno del canale diversivo a Cernaia, nel comune di Castiglione della Pescaia. Le aziende hanno tempo fino a lunedì per partecipare, invece, a un’altra gara d’appalto, quella per gli "interventi di miglioramento dell’impianto irriguo consortile". Per Cb6, dopo tanto lavoro di progettazione, la speranza è di poter vedere iniziare in tempi brevi interventi cruciali per la sicurezza idraulica della Maremma e per l’irrigazione: una doppia valenza che unisce entrambi gli interventi. Il progetto per l’invaso all’interno del canale diversivo è stato finanziato dal ministero con 7,7 milioni. "Consentirà una gestione ottimale della risorsa idrica per l’agricoltura in Maremma – afferma Roberto Tasselli, dirigente area progettazione del Consorzio – l’intervento prevede di invasare, per mezzo di un impianto di pompaggio dedicato, circa 512mila metri cubi di volumi d’acqua dal sistema di acque basse dal bacino dell’impianto idrovoro di Cernaia nel canale diversivo, grazie al ripristino dell’argine esistente e alla realizzazione delle nuove arginature di chiusura dell’invaso". "Sarà al servizio delle aziende agricole presenti nella zona di intervento di circa 546 ettari – aggiunge Fabio Bellacchi, presidente di Cb6 – Il nostro consorzio vuole sostenere le aree agricole della Maremma, visto che la siccità rende sempre più frequente il ricorso all’irrigazione con prelievi di acque sotterranee". "Cuore del progetto – chiude Tasselli - l’installazione di un sistema di misurazione e telecontrollo".