Invasione di cinghiali Cittadini impauriti

A qualcuno è capitato di trovarseli davanti, altri li hanno visti dalle finestre di casa, ad Arcidosso è scattata l’emergenza cinghiali. Un branco di circa 20 esemplari sono stati avvistati liberi in paese, soprattutto in alcune vie. La denuncia è partita dai residenti di via San Filippo e ieri la polizia municipale e consigliere comunale hanno fatto un sopralluogo per capire i percorsi di questi animali e prendere misure per contrastare questo fenomeno. Ad aspettare gli agenti e il consigliere comunale circa 30 residenti che si sono detti impauriti e terrorizzati dalla presenza di questi cinghiali. "Non ci sentiamo liberi di uscire – dicono – c’è chi se li è trovati davanti ed è molto pericoloso".