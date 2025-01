Invade la rotatoria e si schianta contro un olivo

Serata movimentata sulle strada per la notte di San Silvestro. Un’auto che viaggiava su via Alberto Sordi, a Grosseto, alle 1,30 di mattina è finita contro la nuova rotatoria del Casalone e dopo aver travolto la segnaletica verticale ha abbattuto un grosso olivo che era stato piantato da poco. L’auto, secondo alcuni testimoni, ha attraversato il cordolo spartitraffico tra le due corsie buttando giù il cartello della direzione obbligatoria e poi è entrato nella rotonda finendo la corsa contro l’olivo. A bordo un militare che è uscito da solo dalla macchina e poi si è fermato in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Altro incidente stradale a Sant’Andrea, nel comune di Magliano in Toscana, sulla strada provinciale 146. Poco prima di mezzanotte un’auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Il conducente ha fatto appena in tempo a uscire dall’abitacolo prima che la macchina venisse avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orbetello che hanno spento le fiamme che si erano sviluppate sul mezzo alimentato a metano e messo in sicurezza la zona circostante. I carabinieri di Orbetello hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, mentre il personale medico del 118 ha prestato le prime cure al conducente.