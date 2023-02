Intesa Sanpaolo-sindacati, confronto serrato

In questo mese nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, sono partite le assemblee del personale e, giovedì 23 alle 14.40 i dipendenti di Intesa Sanpaolo dei comuni del Grossetano si riuniranno nel capoluopgo all’Hotel Grosseto in via Senese. Per diversi mesi l’azienda e i sindacati Fabi, FirstCisl, FisacCgil, Uilca e Unisin hanno portato avanti una trattativa sulle nuove modalità di lavoro come lo smart working o la settimana lavorativa 4x9 (4 giorni per 9 ore). L’esito negativo del lungo confronto sul nuovo modello organizzativo, durante il quale il quale i sindacati hanno denunciato "un atteggiamento aziendale di forte indisponibilità", sarà solo uno dei temi che verranno affrontati in assemblea. Sono molti gli argomenti, infatti, che saranno dibattuti e che interessano molto da vicino le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo.

"Ci occuperemo – fanno sapere dal sindacato Unisin – dalle carenze di organico, alle pressioni commerciali insostenibili, al clima lavorativo, dal rispetto dell’orario di lavoro, al diritto alla disconnessione, ai contratti misti, dall’incremento del valore del buono pasto, al riconoscimento dei percorsi professionali". Ma su un aspetto in particolare che l’Unisin punta il dito. "L’aspetto più grave è dato dal fatto che l’azienda, a fronte del fallimento della trattativa sull’organizzazione del lavoro, ha proposto ai singoli lavoratori un accordo individuale da firmare. Questa gestione aziendale, sempre più unilaterale e discrezionale, rivela l’obiettivo di indebolire l’azione collettiva del sindacato e di dividere le lavoratrici e i lavoratori, rendendoli più deboli e più soli. Le assemblee dovranno individuare modalità di contestazione e di lotta per impedire l’attuazione di un percorso datoriale che, tramite la sottoscrizione di contratti individuali, si pone in contrasto con i principi e i valori unificanti della contrattazione collettiva sia di secondo livello che di settore, considerando anche il vicino rinnovo del Contratto nazionale del credito". Ecco allora che le organizzazioni sindacali valuteranno tutte le possibili iniziative non escluso l’aprirsi di una lunga fase vertenziale.