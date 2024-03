Intervento di AdF alla rete idrica di Stribugliano

Ad Arcidosso, intervento di Acquedotto del Fiora per la distrettualizzazione sulla rete idrica di Stribugliano. I lavori sono in programma domani dalle 8 alle 17 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua fino alle 15 nel centro abitato di Stribugliano, podere Carpineta, podere Sant’Angelo, podere Frassinelli. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 15 del giorno stesso. Per info sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso".