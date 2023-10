Intervento al verde pubblico intorno al bastione Santa Barbara

Un intervento urgente per sistemare il verde pubblico intorno al bastione Santa Barbara di Porto Ercole. Il Comune ha dato mandato alla ditta Nannini, al costo di 6mila euro, di provvedere in tempi rapidi e in via d’urgenza all’attuazione degli interventi colturali per la riduzione del rischio arboreo delle piante infestati di cappero e ficaie, per garantire una maggior sicurezza. La necessità di provvedere alla manutenzione e di sistemare l’area verrà attuata con l’abbattimento sia di piante di fico che piante di lentisco e cappero cresciute sul muro del Bastione Santa Barbara, che si trova tra il lungomare Marinai d’Italia e la Piazza S. Barbara. Quello degli interventi alle mura e ai bastioni è un tema che viene richiamato con sempre più forza da parte della popolazione. Basti pensare al crollo di un muretto avvenuto nei giorni scorsi alla Rocca di P. Ercole, per il quale è stato necessario transennare l’area e che richiederà un intervento specifico dopo aver sentito la Soprintendenza.