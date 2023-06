"Interventi sinergici per tutta la comunità"

Riunione all’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione è stata voluta dalla Prefettura di Grosseto con l’intento di accrescere il rapporto con i territori, per esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica. " Lo scopo del "decentramento" operativo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha evidenziato il prefetto Berardino – nasce dall’esigenza di stimolare la realizzazione di strategie operative condivise su temi di comune interesse tra gli enti ricompresi all’interno di ambiti territoriali omogenei, mettendo a sistema energie e risorse per massimizzare i risultati a tutela della sicurezza. Bisogna mantenere alti i livelli di monitoraggio e la vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati in chiave preventiva e di controllo, specie nel corso dell’estate".