Interventi per le alluvioni in Emilia e nel fiorentino

I Vigili del fuoco grossetani si sono anche distinti in altre operazioni lontano dalla Maremma. Basta ricordare la presenza all’alluvione del 16 maggio nelle province di Forlì Cesena e Ravenna, con particolare riferimento alle operazioni nel territorio di Conselice, ma anche all’emergenze maltempo del 2 novembre nel Ffiorentino, cui il Comando di Grosseto ha contributo con oltre 16 unità operative inviate sia a Pisa che a Prato ed a Campi Bisenzio, ed infine il violento nubifragio del 18 ottobre nel comune di Follonica. Il Comandante ha voluto ringraziare il prefetto Paola Berardino per essere un "continuo punto di riferimento e per avere sempre supportato tutte le numerose iniziative intraprese dal Comando e portate a termine negli ultimi 3 anni" donandole "l’elmo di sicurezza dei Vigili del fuoco che costituisce il simbolo di tutti i pompieri d’Italia". Prefetto e comandante hanno manifestato la loro soddisfazione per avere portato a termine un percorso lungo oltre 10 anni che ha portato oggi al riconoscimento dell’atto di valore compiuto da quegli 8 vigili del fuoco che per primi la notte del 13 gennaio 2012 salirono sulla nave Concordia per effettuare decine e decine di salvataggi. Il sindaco Ortelli ed il prefetto Berardino hanno quindi consegnato le medaglie al merito di servizio ai coraggiosi pompieri Andrea Bardi, Giuseppe Bartalotta, Stefano Bartolommei, Massimiliano Bennati, Sergio Bronchini, Alberto Falciani, Sandro Scoccia e Roberto Trapassi. Al termine della giornata i Vigili del fuoco di Grosseto hanno voluto dare prova delle loro capacità operative con la simulazione dell’evacuazione da un edificio in fiamme (il castello di manovra) eseguita con due diverse tecniche la prima su corda, realizzando una teleferica per il trasporto di una barella, e la seconda con l’autoscala per l’evacuazione di persone affette da disabilità motorie.