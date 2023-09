Interventi del Comune a Castel del Piano: Campanile e Orologio di Montegiovi

Al via il recupero del campanile di Castel del Piano. L’Amministrazione comunale ha messo sul piatto 77mila euro (tutte le risorse provengono dal bilancio comunale) e nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori a una ditta locale.

"Sarà un intervento che riporterà all’antico splendore questo simbolo del paese di Castel del Piano – spiega Luciano Giglioni, assessore al bilancio e vicesindaco del comune di Castel del Piano -. I lavori che partiranno a breve permetteranno anche di mettere in sicurezza alcuni aspetti della torre. Non ricordo che in passato siano stati fatti interventi di questa natura, ecco perché a questo punto si parla di urgenza".

Un altro importante intervento riguarda invece il campanile della chiesa di Montegiovi. "Dobbiamo mettere nuovamente in funzione l’orologio – prosegue – del paese. Si tratta di un intervento delicato che ci costerà 6mila 500 euro". Anche la frazione di Castel del Piano tornerà dunque a sentire "suonare" le ore. "Inoltre – spiega il vicesindaco – c’è anche un altro lavoro da fare importante, cioè ripristinare l’originale croce sul campanile di Montegiovi". Danneggiata a seguito di un temporale, adesso la croce si trova conservata all’interno della sacrestia e Giglioni ricorda: "È un peccato vederla lasciata lì – commenta - . Siamo disposti ad aiutare la parrocchia". E come? Giglioni lo spiega: "Una quota parte degli oneri di urbanizzazione possono essere destinati a domanda dell’interessato, in questo caso la diocesi, per questo genere di lavori di recupero. Lo stesso procedimento lo abbiamo messo in atto – conclude – per il recupero della croce di una chiesa di Castel del Piano, anch’essa fu danneggiata dal maltempo".

N.C.