"Intervenga AdF sull'area degradata di Grosseto alla Stazione"

"Nessuna città si merita una piazza della stazione con al suo interno un’area abbandonata e degradata come quella di piazza Marconi. Acquedotto del Fiora senta la responsabilità di restituire ai cittadini quell’area".

E’ quanto chiede Giacomo Gori (nella foto), capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, che sottolinea "l’impegno profuso che mettemmo, durante il secondo mandato Bonifazi, per evitare che il Comune si privasse di una parte importante della piazza della stazione, addirittura mettendola in vendita per meri scopi legati al far cassa. Venduta ad Acquedotto del Fiora, avrebbe dovuto ospitare la sua sede amministrativa, ma dalla firma del rogito notarile ormai sono passati molti anni e di quell’operazione, frutto di manovre della politica regionale, provinciale e comunale, è rimasto solo quel degrado che più di tutti grida vendetta, perché gravante sul luogo simbolo dell’accoglienza, crocevia di persone, biglietto da visita della città".

"Se la giunta di centrosinistra di Bonifazi perfezionò la vendita – dice ancora Gori –, non è bastato il primo mandato Vivarelli Colonna e neppure questo inizio di secondo mandato ad eliminare il duplice scempio: di luogo e di concetto. Abbiamo ottenuto ingenti finanziamenti tesi a riqualificare le periferie degradate, quando il degrado ce lo abbiamo in pieno centro, davanti alla stazione, su un’area oltretutto venduta come fosse un bene inutile, da disfarsene. Abbiamo intenzione di portare il tema in commissione per venire in possesso di tutte le informazioni necessarie, anche dal punto di vista urbanistico, nonché audire la presidenza di AdF, la quale potrebbe essere ben lieta di liberarsi di quell’area, visto che pare proprio non essere più interessata alla costruzione dell’immobile".