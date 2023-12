Interrogazione sui traghetti

Interrogazione dell’opposizione gigliese sul trasporto marittimo regionale. I consiglieri Guido Cossu e Armando Schiaffino chiedono lumi al sindaco Sergio Ortelli riguardo il bando di gara dei trasporti e sulle proposte presentate dal Comune. Il tutto riguardo "la fase di individuazione di una società di consulting per esaminare le esigenze del trasporto moderno e migliorare i servizi. Attualmente – spiegano – il promesso Consiglio comunale non c’è stato e nulla di formale è stato conseguito. Quali sono state le ragioni che non hanno consentito l’esame e la discussione da parte del Consiglio comunale delle questioni attinenti al servizio di trasporto marittimo? Vorremmo sapere se l’amministrazione ha partecipato all’incontro dello scorso 7 dicembre e se, eventualmente, abbia presentato documentazioni e proposte da inserire nel bando di gara relativamente alla tratta Isola del Giglio – Porto Santo Stefano".