Interrogazione al sindaco "Mura a rischio crollo Subito la manutenzione"

Non sono solo Daniel Brogi come capogruppo Lega e Fiorenzo Borelli come capogruppo della Lista Civica Massa Comune che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, hanno interrogato il il sindaco, con risposta orale al prossimo consiglio e scritta, da fornire nei termini previsti, sulla situazione delle mura in via dei Chiassarelli. Richiesta "allargata" anche di Pci, Italia Viva, Azione e Fratelli d’Italia. Una situazione che preannuncia un nuovo tratto pericolante sul quale, proprio nei giorni scorsi dalle opposizioni, era partita una richiesta di informazioni che poi si è trasformata in allarme dal momento che, subito dopo la segnalazione, sono stati messi altri puntelli simili a quelli che vennero installati anni fa e ai quali è seguito, alla fine del 2022, il crollo di una consistente parte delle mura. "La prima richiesta – si legge – è quella di sapere se l’amministrazione ha intenzione di mettere il ripristino delle mura nel Piano delle Opere Pubbliche come prioritario e provvedere, con urgenza, a finanziamenti specifici, magari rinunciando ad altre opere quasi inutili, come per la rotatoria che è costata 200 mila euro". Le minoranze poi puntano il dito sulla visita del presidente Giani, avvenuta nei giorni seguenti al crollo, chiedendo "se si è trattato solo di una visita di circostanza oppure se la Regione Toscana ha intenzione di muoversi e fare qualcosa". I Gruppi consiliari e opposizioni chiedono poi sulle condizioni della cinta muraria ed in particolare "se ci sono presupposti di instabilità ulteriore che hanno fatto mettere in campo una nuova "puntellatura" per un’altra parte di mura" e chiedono anche "al sindaco di riferire di chi si è accorto che vi sono pericoli di crolli ovvero se sia stato il comune o se la segnalazione sia venuta da altri soggetti". L’interrogazione si chiude con un altro interrogativo posto all’amministrazione, ovvero se "c’erano, come risulta dagli atti, progetti già in essere per il recupero delle mura da anni, perché non sono state fatte progettazioni esecutive e successive richiesta di fondi del Pnrr per i lavori di ripristino, fondi per i quali altri comuni hanno ottenuto importanti cifre anche per strutture di rilevanza minore. Se il problema si trascinerà per molto tempo rischia di aggravare la situazione di un patrimonio che non è solo storia ma è anche motore per l’economia della Città del Balestro".