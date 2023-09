"Insieme in Rosa a Gavorrano: sold-out a Ravi e Follonica"

Grande partecipazione per gli eventi benefici di "Insieme in Rosa" che hanno registrato il tutto esaurito provocando il rammarico dei tanti che l’organizzazione non è riuscita ad accogliere. Al Bivio di Ravi ha fatto registrare quasi duecento persone che hanno assistito alla serata spettacolo che prevedeva dall’apericena offerto dall’associazione ristoratori di Gavorrano al ballo con "Attenti a quei 2 con Michela" e la partecipazione della scuola "Rosso Amaranto". Anche a Follonica l’affluenza è stata incredibile con centocinquantuno persone che hanno partecipato alla serata alla chiesa di San Paolo della Croce "Bontà di Maremma a tavola" che ha permesso di raggiungere la cifra necessaria per donare l’ecografo portatile per lo screening del carcinoma tiroideo al Misericordia. Un risultato possibile grazie a Don Gregorio e alla squadra di cuoche. "Vogliamo ringraziare tutti per la grande affluenza – afferma Donatella Guidi, presidente della onlus – un enorme grazie a ciascuna delle persone che ci stanno seguendo".