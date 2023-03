Insetti nel piatto? Meglio osservarli al Museo di Storia Naturale della Maremma

Se gli insetti saranno il cibo del futuro, abbiamo voluto saperne di più attraverso un laboratorio didattico per "giovani entomologi" al Museo di Storia naturale della Maremma, in piazza Pacciardi (ex piazza della Palma).

Innanzi tutto, come riconoscerli? Dal loro corpo insectum, cioè "diviso" in tre segmenti: capo, torace e addome.

E ogni segmento, con le sue appendici, è specializzato in diverse funzioni.

Per questo gli insetti non si sono estinti ma, anzi, sono i veri dominatori della Terra: hanno avuto il maggior successo evolutivo e hanno colonizzato ogni tipo di habitat in tutti i continenti.

Le strategie di sopravvivenza che hanno adottato sono molteplici, basti pensare alle ali con gli occhi disegnati della Farfalla Vanessa, ai colori sgargianti, agli occhi ipersviluppati nelle mosche, al mimetismo dell’insetto stecco, che abbiamo stentato ad individuare ad una semplice osservazione.

Sono furbi, questi insetti!

Ma sono anche "intelligenti": i sensori anti-collisione per auto più sicure imitano i circuiti nervosi di alcuni insetti, e addirittura i progetti dei droni nascono dallo studio delle farfalle: il volo ondulato permette infatti alla Farfalla Monarca di risparmiare energia.