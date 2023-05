Folle inseguimento: fuggono sull’Aurelia, arrivano fino al Lazio. Ma scappano nei campi

Grosseto, 4 maggio 2023 - Sembrava di essere in un film di Hollywood: inseguimenti a tutta velocità, sorpassi e controsorpassi, poi la fuga nella notte. E’ accaduto tutto sull’Aurelia, nella zona sud della provincia di Grosseto: protagoniste in piena notte tra martedì e ieri, diverse pattuglie del Comando provinciale Carabinieri di Grosseto che sono state attivate poco dopo la mezzanotte. Era infatti stata segnalata una vettura sospetta, che a folle velocità aveva percorso un tratto dell’Aurelia alla periferia di Grosseto. Dalle immediate verifiche eseguite dai carabinieri della compagnia di Grosseto, è emerso poco dopo che la vettura si trovava nella zona della "Cittadella" a Grosseto, per cui diverse auto sono state inviate sul posto.

La macchina è stata intercettata poco dopo dai carabinieri. Ne è scaturito un inseguimento, dove la vettura, di grossa cilindrata, ha imboccato di nuovo l’Aurelia, in direzione sud. All’inseguimento hanno preso parte anche pattuglie delle altre Forze di polizia e, nonostante l’auto avesse raggiunto velocità notevoli, non è mai stata persa di vista. Nel contempo, sono stati attivati i colleghi dell’Arma della provincia di Viterbo, che hanno organizzato un posto di blocco lungo il tratto dell’Aurelia di loro competenza vicino a Tarquinia. Tallonata dalle pattuglie inseguitrici, la vettura ha raggiunto il posto di blocco: gli occupanti hanno arrestato la marcia improvvisamente, dandosi alla fuga attraverso le campagne, dove hanno fatto perdere le loro tracce, favoriti dal buio. Da una verifica successiva di quello che era accaduto, è stato constatato il tentato furto ai danni di un supermercato nella zona della Cittadella a Grosseto. Furto che aveva come obiettivo la cassaforte del supermercato, e che non è stato portato a termine grazie alla tempestività dell’intervento. L’auto era rubata.