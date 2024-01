"Inquinamento del fosso Beveraggio. Abbiamo girato un video che lo dimostra"

L’associazione Grosseto Aria Pulita ha girato un filmato con cui vuole dimostrare l’inquinamento del fosso Beveraggio contraddicendo le dichiarazioni di alcuni consiglieri, dirigenti del Comune e di altri enti pubblici formulate nell’ultima riunione della Commissione Ambiente. "Si affermò – dicono da Grosseto Aria Pulita – che l’acqua del fosso Beveraggio non sarebbe in grado di arrivare al mare perché in contropendenza. Il video girato mostra diverse migliaia di metri cubi di acque luride in transito nel fosso Beveraggio, in movimento verso il mare dopo essere uscite dalla rete fognaria della città. Ora Il Comune dica ai cittadini dove finiscono queste migliaia di metri cubi di acque luride".