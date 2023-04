Inquilini morosi, c’è il paracadute Contributi a chi è in difficoltà

La Giunta ha approvato il progetto "Erogazione di contributi a favore di inquilini morosi a decorrere dal 1° gennaio 2022" a favore di residenti nel comune di Grosseto. Il piano, predisposto dai Servizi sociali e finanziato con un fondo da 178.139,45 euro, consiste nell’aiutare gli inquilini che si trovano ad aver accumulato delle morosità nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal gennaio, erogando al proprietario dell’immobile locato un contributo per sanare le morosità. Il proprietario deve rendersi disponibile a rispettare il contratto di locazione fino alla scadenza e non attivare la procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino per un periodo non inferiore ad un anno. L’inquilino non deve avere un Isee superiore a 30mila euro. Il contributo sarà assegnato ed erogato fino ad un importo massimo di 9mila euro e comunque fino ad esaurimento fondi. La domanda potrà essere presentata entro il 18 maggio fino ad esaurimento fondi. Alla presentazione ha preso parte l’assistente sociale Claudia D’Angelo, in rappresentanza del Coeso Società della salute. "Questo progetto dimostra che la collaborazione tra Comune e Coeso è fondamentale - ha detto la funzionaria della Società della salute - perché permette di raggiungere le famiglie che si trovano in difficoltà, in una fase iniziale del bisogno e non quando si è già arrivati allo sfratto esecutivo. La presenza del servizio sociale sarà, quindi, un’opportunità per le famiglie che si possono trovare in uno stato, anche temporaneo, di bisogno per trovare sostegno e supporto per provare a sviluppare un cambiamento e uscire così dalla situazione di disagio ed emergenza".