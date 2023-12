Innovazione e tradizione. Parco della Maremma. Un nuovo logo come biglietto da visita

Nuovo look per il simbolo del Parco della Maremma: il cinghiale. Sarà un logo nuovo a dare una identità grafica e visiva inedita all’area protetta, con innovazione per stare al passo con i tempi mantenendo però le sue principali caratteristiche: la tradizione Maremma e l’amore per la natura. Il cinghiale, segno di forza, adattabilità, intelligente e testardo allo stesso tempo rimarrà lo stesso dei loghi precedenti ma,questa volta sarà accompagnato dal paesaggio con i tre Monti dell’Uccellina e dal mare, con colori pastello dall’oro, al verde oliva e bosco, ed azzurro. Grazie ad un lavoro collettivo ed attraverso l’esperienza di chi vive il parco, di chi lo scopre e di chi lo fa conoscere, la visual designer Marzia Bianchi ha preso spunto ed ha creato il nuovo logo, rispondendo all’esigenza di un’immagine più diretta ed identificativa sottolineando la bellezza del nostro territorio. Il marchio rappresenterà anche la nuova cartoguida, i gadgets, la segnaletica interna, l’allestimento del nuovo Centro visite, la grafica dei social e il sito, presto online nella sua rinnovata versione. Il nuovo logo è stato presentato ieri dal presidente della Provincia Francesco Limatola, dal presidente del Parco Simone Rusci e dalla creatrice del logo Marzia Bianchi.

"Il parco è un nostro fiore all’occhiello – dice Limatola –, è uno scrigno di biodiversità di rara bellezza, capace di cambiare e di intercettare i tanti turisti, sempre più attratti dalla natura".

"Il logo racconta, serve a fasi riconoscere con identità – dice Rusci –, è importante nella digitalizzazione,sarà lo strumento dei nuovi linguaggi".

"Il mio ruolo è stato di creare una sintesi di pensieri estrapolatati dalle esperienze di tante persone – racconta Bianchi –. Ho creato uno scenario che nelle rappresentanti precedenti mancava. Rappresenta il cinghiale che attraversa il parco nella bellezza della verde natura e del mare". "Un altro traguardo importante – dice Rusci – riguarda l’adozione del nuovo Piano integrato del Parco della Maremma, proposto in Consiglio dalla Quarta Commissione della Regione, che rappresenta il principale strumento di pianificazione e programmazione".

Maria Vittoria Gaviano