Iniziativa all’asilo nido "L’Albero Azzurro" . Incontro con la pedagogista Ritscher

Il nido comunale di Scarlino "L’Albero Azzurro" si avvale da anni della collaborazione della dottoressa Penny Ritscher per l’elaborazione di un piano educativo e formativo per educatrici e genitori. Esperta in educazione della prima infanzia, da anni collabora con Giunti Scuola e tiene rubriche sulle riviste "Scuola dell’infanzia" e "Nidi d’infanzia". È docente in vari centri educativi. L’esperta sostiene che l’attenzione deve essere riportata al vivere quotidiano con tutta la sua complessità e imprevedibilità, alle tante "non-attività", alle piccole routine, che ritmano il tempo al nido offrendo la possibilità di incontrarsi, di convivere e di condividere una vita quotidiana organizzata. "Questo aspetto – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione, Michele Bianchi – deve essere più esplicito e valorizzato recuperando maggiore silenzio per ascoltare gli altri, le cose, noi stessi e la calma, che a lungo termine è più produttiva, ciò significa esplicitare gli apprendimenti nascosti in tutte le situazioni della giornata. Anche quest’anno la dottoressa Ritscher ha incontrato le famiglie, all’interno degli spazi del nido, per riflettere e confrontarsi su tematiche pedagogico-educative legate alla vita quotidiana dei propri bambini".