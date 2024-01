Iniziati i lavori per la digitalizzazione del museo

Prende forma il progetto Tech&Art per la digitalizzazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche e cognitive del Polo Le Clarisse. Il piano, finanziato dal Pnrr con 496.500 euro, vede la collaborazione della Fondazione Polo universitario Grossetano ed è curato dalla società di progettazione Wav-e di Valeria Fabbroni e Aldo Lazzeri. Dopo l’arrivo degli scanner di ultima generazione per la digitalizzazione delle opere delle Clarisse, è tempo di collocare le tecnologie per consentire una visita museale interattiva e accessibile a tutti. L’allestimento multimediale prevede l’installazione di monitor e postazioni interattive con cui il visitatore avrà accesso alle informazioni culturali e sarà accompagnato lungo il percorso museale. L’intervento terminerà a fine gennaio e prevede nello specifico il posizionamento di 22 monitor, di cui 4 touch screen suddivisi tra il piano terra e il primo piano del museo, dove sarà installata una postazione per il visore di realtà virtuale che permetterà agli utenti una visita di tipo esperienziale. La nuova biblioteca sarà dotata di un dispositivo interattivo per consultare il fondo bibliotecario.