Iniziano i dialoghi de "Le Città del futuro" Il rapporto con la natura di Carsten Holler

L’associazione "Arte Continua" porterà il ciclo di incontri "Le Città del Futuro" a Porto d’Ercole come parte della rassegna "I Notturni Dell’Arte", progetto dell’Orto Botanico Corsini Monte Argentario. Quattro sono i dialoghi in programma che vedranno Mario Cristiani in conversazione con Carsten Höller, Mimmo Paladino, Stefano Mancuso, Loris Cecchini. Gli incontri si terranno all’interno dell’orto stesso e ruoteranno intorno al tema dell’arte contemporanea nella riqualificazione e innovazione sostenibile del patrimonio storico-culturale, e ancora del legame tra misticismo, arte e natura. La serie di eventi si aprirà oggi alle 22 con un dialogo con Carsten Höller. Si porterà a titolo esemplificativo l’esperienza diretta dell’artista con Mario Cristiani e Stefano Mancuso, come preludio a un rapporto diretto città e natura. La questione sarà dunque come l’artista che viene dal grande centro urbano si rapporta all’ambiente naturale. Parlando del progetto Arte Pollino Höller rifletterà sul modo in cui l’arte si relaziona con la natura e può essere una spinta per l’uomo per relazionarsi con il mondo naturale. La partecipazione agli eventi è gratuita, per informazioni e prenotazioni 3314172072 o [email protected]