Iniziano gli spettacoli E partono anche i lavori

A pochi giorni dallo spettacolo, all’ingresso del teatro Amiatino di Castel del Piano è stato appeso il cartello di inizio lavori facendo scoppiare una polemica tra assessorato alla Cultura e uffici comunali. Attesi da ormai tanto tempo, i lavori di rifacimento dei due bagni del teatro e la sostituzione degli infissi sono arrivati con l’inizio della stagione teatrale, il tutto all’insaputa dell’assessore Renzo Rossi che dinanzi a questa situazione si è detto molto amareggiato.

"Purtroppo – commenta Rossi – ancora una volta è evidente che non si comprenda l’importanza della cultura, in questo caso quella del teatro. Sono rammaricato per quanto accaduto anche perché, come annunciato qualche settimana fa in occasione della presentazione del cartellone teatrale condiviso con il comune di Arcidosso, gli spettacoli che abbiamo deciso di mettere in programma hanno un significato profondo visti i precedenti due anni di stop".

A Castel del Piano i tempi della burocrazia non hanno però coinciso con quelli della cultura, inutili sono state le richieste dell’assessore all’Ufficio tecnico di posticipare i lavori di un paio di mesi.

"Non c’è stato niente da fare – commenta Rossi –, non è stato possibile posticipare di qualche mese l’inizio dei lavori". Così davanti al portone del teatro Amiatino invece che file di persone in attesa di acquistare il biglietto e godersi gli spettacoli, da qualche giorno è presente un cartello che indica l’inizio dei lavori con una previsione di fine fissata al 24 aprile.

"È bene ricordare che gli spettacoli previsti al teatro Amiatino non sono stati annullati – prosegue Rossi –, ma facendo parte del cartellone teatrale condiviso con il Comune di Arcidosso, l’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, sono stati trasferiti al teatro degli Unanimi di Arcidosso. Ovviamente il nostro Comune rispetterà gli accordi economici presi in precedenza".

Il primo spettacolo a subire il cambio di palcoscenico, passando da Castel del Piano al teatro di Arcidosso, è "Toscanacci" in programma sabato alle 21, con protagonisti Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle. "Peccato per aver negato agli abitanti di Castel del Piano la possibilità di tornare nel proprio teatro – ha ribadito Rossi –. A questo punto, dopo aver salvato la stagione teatrale, attendo con ansia la data del 24 aprile per verificare la fine dei lavori". L’assessore alla Cultura non ha negato il suo dispiacere dinanzi a quanto accaduto descrivendo la situazione che si è venuta a creare "molto sgradevole" e poi ha concluso: "Avrei preferito essere ascoltato".

Nicola Ciuffoletti